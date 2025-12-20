Le PSG perd un joueur, la fuite involontaire !

Alexis Brunet

Ce vendredi, Luis Enrique a annoncé en conférence de presse que Matvey Safonov serait indisponible pendant plusieurs semaines en raison d’une fracture à la main. Quelques minutes auparavant, cette information avait quelque peu déjà été rendue publique car le PSG avait dévoilé une vidéo dans laquelle on voit le gardien de but avec un bandage à la main gauche.

Lors de la finale de Coupe intercontinentale contre Flamengo, Matvey Safonov a réussi une prestation stratosphérique en arrêtant quatre tirs au but sur cinq, ce qui a permis au PSG de remporter un nouveau trophée. L’international russe avait donc frappé un grand coup dans sa rivalité avec Lucas Chevalier pour le poste de numéro un, mais malheureusement une mauvaise nouvelle va le pousser à prendre du repos.

Safonov s’est blessé Ce vendredi, le PSG a annoncé que Matvey Safonov s’était malheureusement fracturé la main gauche et qu’il serait donc absent pendant trois à quatre semaines. Présent en conférence de presse, Luis Enrique a tenté de donner une explication sur la blessure de l’international russe. Ses propos sont rapportés par RMC Sport. « Je ne peux rien expliquer. C’est incroyable mais le joueur ne sait pas comment ça s'est passé. On pense que c'est arrivé sur le troisième tir au but où il a fait un mouvement bizarre. Il a arrêté les deux derniers tirs au but avec la fracture. L'adrénaline est tellement forte quand les joueurs sont dans l'émotion qu'il a, je pense, pu arrêter les tirs au but sans aucune douleur. C'est incroyable l'énergie. Mais c'est le karma. Les joueurs, et spécialement Safonov, ont montré la capacité à être prêts pour aider l'équipe, quel que soit le match. Que ce soit une finale intercontinentale ou un match de Coupe, on est prêt. C'est la mentalité que nous voulons de nos joueurs qui sont actuellement au PSG et de ceux qui peuvent arriver à l'avenir. C'est la mentalité que nous voulons. »