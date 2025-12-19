«L’autre femme de ma vie», Zidane fait une grande révélation !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Marié à Véronique depuis 1994 et avec qui il a eu quatre enfants, Zinedine Zidane raconte leur rencontre pour le moins improbable à Cannes. Et il ne manque pas de déclarer sa flamme à son épouse, qu'il qualifie comme l'autre femme de sa vie après sa mère.

Zinedine Zidane est un homme fidèle en amour, et il l'a prouvé dans la longévité de son mariage qui dure depuis 1994 ! En juin 2022, alors qu'il accordait un large entretien à L'EQUIPE pour ses 50 ans, l'ancien meneur de jeu de l'équipe de France faisait une grande révélation sur la manière dont il a rencontré son épouse Véronique en février 1991.

« Je perds ma montre dans la neige et je rencontre ma femme » « le 6 février, je fais la connaissance de ma femme. Il neige à Cannes… Je perds ma montre dans la neige et je rencontre ma femme à ce moment-là ! Ça fait plus de trente et un ans que nous sommes ensemble. Je lui dois énormément. J’ai toujours pu compter sur mon épouse. Elle a toujours été présente dans les moments compliqués, toujours à mes côtés, toujours positive, toujours avec les enfants, à pousser derrière tout le monde. C’est aussi grâce à elle », indique Zinedine Zidane, qui rend également hommage à sa mère au passage.