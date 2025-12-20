Transfert au PSG : Le coup de tonnerre est confirmé !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Sous contrat avec le Bayern Munich jusqu’à la fin de la saison, Dayot Upamecano apparaît notamment dans le viseur du PSG, positionné dans l’éventualité d’un départ libre de l’international français. Un scénario qui ne devrait pas voir le jour comme vous l’avait récemment indiqué le 10 Sport.

Libre de s’engager avec le club de son choix à partir du 1er janvier en vue de la saison prochaine, Dayot Upamecano a tout du bon coup sur le mercato. Une situation qui n’a évidemment pas échappé aux cadors européens dont le PSG, qui s'intéresse de près à l’international français, finalement parti pour rester au Bayern Munich !

Upamecano bien parti pour prolonger Comme vous l’a récemment confirmé le10sport.com, Dayot Upamecano envisage de prolonger son bail au Bayern Munich malgré les clubs positionnés. Outre le PSG, le Real Madrid et le FC Barcelone étaient notamment intéressés. Une tendance confirmée ce samedi par le site Media Foot.