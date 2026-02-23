Le gros mensonge qui lui coûte sa carrière : «J'ai dû arrêter le rugby à cause de ça»

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

C'est une histoire qui avait largement fait parler, et même amuser certains observateurs. Mais le principal concerné n'a pas du tout ri. Et pour cause, un joueur du Top 14 avait menti à son club au sujet d'une escapade à l'étranger. Un mensonge qui lui a probablement coûter sa carrière.

C'est une affaire qui avait largement fait parler en 2016. Une photo d'une escapade de quelques joueurs du PSG à Las Vegas avait fuité. On y apercevait notamment Zlatan Ibrahimovic et Javier Pastore accompagnés d'un certain Martin Castrogiovanni, le pilier du Racing. Et cela avait eu de graves conséquences pour le joueur du Top 14 qui avait été viré par son club suite a cet évènement. Et il revient d'ailleurs en détails sur ce qu'il s'est passé.

Rugby player Martin Castrogiovanni tells club he's going home for family matter.



Snapped in Vegas with Zlatan. pic.twitter.com/0xargV3lSP — Paddy Power (@paddypower) April 27, 2016

«La photo est drôle, mais pas du tout pour moi» « Tout le monde se demandait ce que je faisais là. La photo est drôle, mais pas du tout pour moi, car c'est la seule chose dont les gens se souviennent à mon sujet. Ils ont totalement oublié les titres que j'ai gagnés avec Leicester et Toulon. Ça me fait mal parce que la vérité n'est pas celle qui a été écrite dans les journaux. Encore une fois, j'avais le droit de faire ce que je voulais ce week-end-là, vu que je ne pouvais pas jouer. Y compris de prendre l'avion, comme m'avait confirmé le médecin, à condition de prendre un traitement », confie-t-il dans les colonnes de L'EQUIPE avant de poursuivre.