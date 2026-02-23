Le gros mensonge qui lui coûte sa carrière : «J'ai dû arrêter le rugby à cause de ça»

C'est une histoire qui avait largement fait parler, et même amuser certains observateurs. Mais le principal concerné n'a pas du tout ri. Et pour cause, un joueur du Top 14 avait menti à son club au sujet d'une escapade à l'étranger. Un mensonge qui lui a probablement coûter sa carrière.
C'est une affaire qui avait largement fait parler en 2016. Une photo d'une escapade de quelques joueurs du PSG à Las Vegas avait fuité. On y apercevait notamment Zlatan Ibrahimovic et Javier Pastore accompagnés d'un certain Martin Castrogiovanni, le pilier du Racing. Et cela avait eu de graves conséquences pour le joueur du Top 14 qui avait été viré par son club suite a cet évènement. Et il revient d'ailleurs en détails sur ce qu'il s'est passé.
«La photo est drôle, mais pas du tout pour moi»
« Tout le monde se demandait ce que je faisais là. La photo est drôle, mais pas du tout pour moi, car c'est la seule chose dont les gens se souviennent à mon sujet. Ils ont totalement oublié les titres que j'ai gagnés avec Leicester et Toulon. Ça me fait mal parce que la vérité n'est pas celle qui a été écrite dans les journaux. Encore une fois, j'avais le droit de faire ce que je voulais ce week-end-là, vu que je ne pouvais pas jouer. Y compris de prendre l'avion, comme m'avait confirmé le médecin, à condition de prendre un traitement », confie-t-il dans les colonnes de L'EQUIPE avant de poursuivre.
«Mon erreur a été de dire que je partais en Argentine»
« Mon erreur a été de dire que je partais en Argentine. J'en ai payé le prix. J'ai dû arrêter le rugby à cause de ça. Je ne pleure pas sur mon sort, mais le Racing a menti et les gens ne le savent pas. C'est tout ce que je dis. J'ai demandé à retourner au club pour pouvoir présenter mes excuses au groupe, même si j'étais viré. Mais ils ne m'ont pas autorisé à le faire. Je n'accepte pas la manière dont j'ai été traité. Je n'ai pas pu donner ma version des faits. Et c'est la seule chose que je regrette de mon séjour en France », ajoute Martin Castrogiovanni.