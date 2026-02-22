XV de France : Blessé de dernière minute, Matthieu Jalibert annonce déjà une date pour son retour !

Axel Cornic

Titulaire au poste ‘ouvreur depuis le début du Tournoi des 6 Nations, Matthieu Jalibert n’était pas sur le terrain ce dimanche, pour affronter l’Italie lors de la troisième journée. La Fédération française de rugby a annoncé son forfait quelques heures seulement avant le début de cette rencontre, mais le principal intéressé a assuré qu’il sera bientôt de retour.

Les louanges étaient nombreuses concernant la charnière du XV de France, depuis le début du 6 Nations 2026. Il faut dire qu’Antoine Dupont a fait un retour fracassant après presque un an d’absence, mais il a été bien aidé par un Matthieu Jalibert que tout le monde attendant en sélection, après d’excellentes prestations avec l’UBB.

«C'est Messi, Ronaldo et Mbappé réunis !» : Quand Antoine Dupont a fait craquer son adversaire https://t.co/5iTmqTvy4w — le10sport (@le10sport) February 22, 2026

Jalibert forfait face à l’Italie Le talent de deux, couplé également avec la science tactique d’un Thomas Ramos, ont rapidement propulsé le XV de France à grand favori pour un potentiel Grand Chelem. Mais l’un de ces trois n’était pas sur la pelouse ce samedi, pour la réception de l’Italie à Lille. Via un communiqué, la FFR a en effet annoncé le forfait de dernière minute de Matthieu Jalibert, qui toute la semaine s’est entrainé avec un gros strap au mollet. Cela a notamment permis à Gaël Dréan de faire sa grande première, puisqu’il est passé de hors groupe à titulaire.