XV de France : Blessé de dernière minute, Matthieu Jalibert annonce déjà une date pour son retour !

Titulaire au poste ‘ouvreur depuis le début du Tournoi des 6 Nations, Matthieu Jalibert n’était pas sur le terrain ce dimanche, pour affronter l’Italie lors de la troisième journée. La Fédération française de rugby a annoncé son forfait quelques heures seulement avant le début de cette rencontre, mais le principal intéressé a assuré qu’il sera bientôt de retour.
Les louanges étaient nombreuses concernant la charnière du XV de France, depuis le début du 6 Nations 2026. Il faut dire qu’Antoine Dupont a fait un retour fracassant après presque un an d’absence, mais il a été bien aidé par un Matthieu Jalibert que tout le monde attendant en sélection, après d’excellentes prestations avec l’UBB.
Jalibert forfait face à l’Italie
Le talent de deux, couplé également avec la science tactique d’un Thomas Ramos, ont rapidement propulsé le XV de France à grand favori pour un potentiel Grand Chelem. Mais l’un de ces trois n’était pas sur la pelouse ce samedi, pour la réception de l’Italie à Lille. Via un communiqué, la FFR a en effet annoncé le forfait de dernière minute de Matthieu Jalibert, qui toute la semaine s’est entrainé avec un gros strap au mollet. Cela a notamment permis à Gaël Dréan de faire sa grande première, puisqu’il est passé de hors groupe à titulaire.
« On ne voulait pas prendre de risque pour ne pas aggraver la blessure »
En marge de la rencontre de ce dimanche, l’ouvreur s’est confié au sujet de cette blessure qui lui a empêché de poursuivre sur sa lancée avec le XV de France. « J'ai ressenti une petite gêne au niveau du mollet à la dernière action du match contre le pays de Galles (54-12, dimanche dernier). On pensait à des crampes, une petite tension musculaire. On a essayé de gérer la semaine de la meilleure des façons » a expliqué Matthieu Jalibert, au micro de France 2. « Mais les sensations hier (samedi) à la mise en place n'étaient pas très bonnes donc j'ai fait un examen poussé qui a révélé une petite lésion au niveau du mollet. On ne voulait pas prendre de risque pour ne pas aggraver la blessure et me soigner sereinement pour espérer revenir contre l'Écosse (le 7 mars) ».