Viré à cause d'une escapade avec des joueurs du PSG, un joueur de rugby balance tout dans la presse: «Je vais vous raconter la vraie histoire»

C'est une histoire qui avait largement été commentée. Un joueur du Top 14 avait été photographié à son insu lors d'une escapade à Las Vegas avec des joueurs du PSG, ce qui lui avait valu d'être licencié de son club. Et il a décidé de raconter sa vérité.
En 2016, Martin Castrogiovanni a tout perdu. Pilier de la sélection italienne avec laquelle il a connu 119 sélections, il a surtout fait parler de lui pour une escapade à Las Vegas avec certains joueurs du PSG dont Zlatan Ibrahimovic et Javier Pastore. Les trois hommes apparaissent sur une photo volée qui a coûté très cher à Martin Castrogiovanni. En effet, le Racing, club où il évolué à l'époque, avait décidé de le virer, estimant qu'il n'était pas autorisé à voyager. 10 ans plus tard, Martin Castrogiovanni n'a toujours pas digéré et a décidé de rétablir la vérité.
Martin Castrogiovanni raconte son escapade à Las Vegas
« Je vais vous raconter la vraie histoire. Lorsque vous arrivez à la fin de votre carrière, parfois les gens sont contents de vous, parfois non. Je pense que le Racing ne l'était pas. Ils ne me faisaient plus jouer. Ils m'ont pris plusieurs fois dans le groupe juste pour être 25e ou 26e homme. J'aurais pu comprendre si on m'avait expliqué que c'était pour le bien de l'équipe. C'est dur quand les entraîneurs essaient de te détruire émotionnellement. On m'a manqué de respect. Pour la demi-finale de Coupe d'Europe à Leicester (en avril 2016), mon ancienne équipe, je devais encore faire uniquement l'échauffement puis m'asseoir dans les tribunes. J'en ai eu marre. Je ne voulais pas y aller », raconte-t-il dans les colonnes de L'EQUIPE, avant de poursuive.
«Ils m'ont viré pour faute grave »
« J'ai fait une erreur, bien sûr. J'ai menti. J'ai dit que ma grand-mère était en train de mourir et que je voulais aller la voir en Argentine. Mais le club m'a dit non. Je devais donc bien faire le déplacement avec l'équipe même s'ils essayaient encore de m'humilier. J'étais si malheureux. Puis le matin du départ, je me suis réveillé avec un problème sanguin au pied, une de mes veines était bloquée. Le docteur m'a dit que je ne pouvais pas jouer. J'étais donc libre de faire ce que je voulais pendant quatre jours. Puis les dirigeants du Racing ont vu les photos de moi à Las Vegas, alors qu'ils pensaient que j'étais parti voir ma grand-mère. Ils m'ont viré pour faute grave car ils ont dit que j'avais raté trois entraînements qui étaient prévus selon eux. Ce qui était faux », ajoute Martin Castrogiovanni.