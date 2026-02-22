Viré à cause d'une escapade avec des joueurs du PSG, un joueur de rugby balance tout dans la presse: «Je vais vous raconter la vraie histoire»

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

C'est une histoire qui avait largement été commentée. Un joueur du Top 14 avait été photographié à son insu lors d'une escapade à Las Vegas avec des joueurs du PSG, ce qui lui avait valu d'être licencié de son club. Et il a décidé de raconter sa vérité.

En 2016, Martin Castrogiovanni a tout perdu. Pilier de la sélection italienne avec laquelle il a connu 119 sélections, il a surtout fait parler de lui pour une escapade à Las Vegas avec certains joueurs du PSG dont Zlatan Ibrahimovic et Javier Pastore. Les trois hommes apparaissent sur une photo volée qui a coûté très cher à Martin Castrogiovanni. En effet, le Racing, club où il évolué à l'époque, avait décidé de le virer, estimant qu'il n'était pas autorisé à voyager. 10 ans plus tard, Martin Castrogiovanni n'a toujours pas digéré et a décidé de rétablir la vérité.

Rugby player Martin Castrogiovanni tells club he's going home for family matter.



Snapped in Vegas with Zlatan. pic.twitter.com/0xargV3lSP — Paddy Power (@paddypower) April 27, 2016

Martin Castrogiovanni raconte son escapade à Las Vegas « Je vais vous raconter la vraie histoire. Lorsque vous arrivez à la fin de votre carrière, parfois les gens sont contents de vous, parfois non. Je pense que le Racing ne l'était pas. Ils ne me faisaient plus jouer. Ils m'ont pris plusieurs fois dans le groupe juste pour être 25e ou 26e homme. J'aurais pu comprendre si on m'avait expliqué que c'était pour le bien de l'équipe. C'est dur quand les entraîneurs essaient de te détruire émotionnellement. On m'a manqué de respect. Pour la demi-finale de Coupe d'Europe à Leicester (en avril 2016), mon ancienne équipe, je devais encore faire uniquement l'échauffement puis m'asseoir dans les tribunes. J'en ai eu marre. Je ne voulais pas y aller », raconte-t-il dans les colonnes de L'EQUIPE, avant de poursuive.