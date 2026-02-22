«C'est Messi, Ronaldo et Mbappé réunis !» : Quand Antoine Dupont a fait craquer son adversaire

Axel Cornic

Considéré comme l’un des meilleurs joueurs de l’histoire à seulement 29 ans, Antoine Dupont a dégouté pas mal d’adversaires, en France comme à l’étranger. Mais loin d’être revanchards, ils reconnaissent tous la supériorité du demi de mêlée, qui pourrait encore plus écrire son nom dans la légende avec un titre avec le XV de France au 6 Nations.

Deux victoires en deux journées, le bilan français est pour le moment très bon. Mais c'est la presse étrangère qui s’enflamme le plus pour le XV de France, catapulté grand favori pour le Grand Chelem en ce Tournoi des 6 Nations 2026. Et évidemment, l'excellent retour d’Antoine Dupont est l’une des raisons de cet engouement...

« Il est Français mais c’est un joueur de classe mondiale » Les superlatifs commencent à manquer pour décrire la star du rugby français, récemment revenue après une grave blessure au genou. Mais ce n’est pas nouveau, puisqu’il y a quelques années déjà il arrachait les plus grands hommages à certains de ses adversaires, même ceux réputés les plus renfrognés dans la défaite ! « Il est Français mais c’est un joueur de classe mondiale » avait confié Ronan O’Gara en 2022, après un match perdu par son équipe de La Rochelle face au Stade Toulousain de Dupont (33-28), en barrages du Top 14. « Il est un peu comme Ronaldo, Mbappé et Messi. Les trois ensemble, ça donne Dupont ».