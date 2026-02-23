«Cette nuit, j'ai stressé» : L'invité surprise du XV de France balance après sa grande première avec Antoine Dupont !

Après l’Irlande et le Pays de Galles, le XV de France recevait l’Italie ce dimanche, pour la troisième journée du Tournoi des 6 Nations. Et c’est une nouvelle victoire bonifiée pour les Bleus (33-8), avec notamment une première réussie pour l’ailier Gaël Dréan, qui n’aurait même pas dû être sur le terrain au coup de sifflet initial.
Trois sur trois ! Le XV de France continue son chemin en ce 6 Nations 2026, avec le plein des points. C’est l’Italie qui est tombée sous les coups d’Antoine Dupont et de ses coéquipiers, qui ont longtemps bataillé avant d’enfin prendre le contrôle de la rencontre. Le demi de mêlée n’a pas marqué, mais il a une nouvelle fois mené le jeu tricolore d’une main de maître.
Drôle de première pour Dréan
Cette rencontre nous a tout de même réservé une petite surprise. Matthieu Jalibert, qui était annoncé titulaire à l'ouverture, a finalement déclaré forfait à la dernière minute à cause d’une gêne au mollet. Cela a poussé Fabien Galthié à décaler Thomas Ramos en 10, puis Théo Attissogbe en 15, ce qui a permis à Gaël Dréan de finalement fêter sa toute première sélection ! Et l’ailier du RCT peut être heureux, puisqu’il a même marqué un essai pour ses débuts avec le XV de France.
« Cette nuit j'ai stressé mais j'étais très heureux de pouvoir le faire »
En marge de la rencontre, il est revenu sur ce concours de circonstances qui a débuté samedi soir, lors de l’annonce du forfait de Jalibert. « Ce n'était pas parfait, mais je suis content et la fin est super. Cette nuit j'ai stressé mais j'étais très heureux de pouvoir le faire » a expliqué Gaël Dréan, au micro de France Télévision. « J'ai une pensée pour Mathieu, j'espère qu'il va vite nous revenir. Mais oui, un peu stressé ». Selon les dernières indiscrétions, l’ouvreur de l’UBB pourrait bien revenir dès le prochain match, face à l’Ecosse le 7 mars prochain.