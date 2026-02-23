«Cette nuit, j'ai stressé» : L'invité surprise du XV de France balance après sa grande première avec Antoine Dupont !

Axel Cornic

Après l’Irlande et le Pays de Galles, le XV de France recevait l’Italie ce dimanche, pour la troisième journée du Tournoi des 6 Nations. Et c’est une nouvelle victoire bonifiée pour les Bleus (33-8), avec notamment une première réussie pour l’ailier Gaël Dréan, qui n’aurait même pas dû être sur le terrain au coup de sifflet initial.

Trois sur trois ! Le XV de France continue son chemin en ce 6 Nations 2026, avec le plein des points. C’est l’Italie qui est tombée sous les coups d’Antoine Dupont et de ses coéquipiers, qui ont longtemps bataillé avant d’enfin prendre le contrôle de la rencontre. Le demi de mêlée n’a pas marqué, mais il a une nouvelle fois mené le jeu tricolore d’une main de maître.

«C'est Messi, Ronaldo et Mbappé réunis !» : Quand Antoine Dupont a fait craquer son adversaire https://t.co/5iTmqTvy4w — le10sport (@le10sport) February 22, 2026

Drôle de première pour Dréan Cette rencontre nous a tout de même réservé une petite surprise. Matthieu Jalibert, qui était annoncé titulaire à l'ouverture, a finalement déclaré forfait à la dernière minute à cause d’une gêne au mollet. Cela a poussé Fabien Galthié à décaler Thomas Ramos en 10, puis Théo Attissogbe en 15, ce qui a permis à Gaël Dréan de finalement fêter sa toute première sélection ! Et l’ailier du RCT peut être heureux, puisqu’il a même marqué un essai pour ses débuts avec le XV de France.