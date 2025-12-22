Mercato : L’OM veut boucler son transfert, il confirme son départ !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors qu’il est entré dans sa dernière année de contrat, Souffian El Karouani serait notamment dans le viseur de l’OM. Dimanche, le latéral gauche âgé de 25 ans a confirmé qu’il avait peut-être disputé son dernier match avec Utrecht face au PSV Eindhoven (1-2), sans pour autant annoncer quelle serait sa prochaine destination.

Auteur de 3 buts et 15 passes décisives toutes compétitions confondues cette saison, Souffian El Karouani aurait de nombreux prétendants. D’après les informations de Foot Mercato, l’OM ferait partie des clubs intéressés par l’international marocain (5 sélections), non sélectionné pour la CAN.

El Karouani confirme son probable départ d’Utrecht Âgé de 25 ans, le latéral gauche d’Utrecht sera en fin de contrat en juin 2026 et en plus de l’OM, le FC Porto, le Benfica Lisbonne, l’Eintracht Francfort et West Ham seraient également sur sa piste. Dimanche, après la défaite de son équipe face au PSV Eindhoven (1-2), Souffian El Karouani a évoqué son avenir, confirmant qu’un départ dès cet hiver était une possibilité.