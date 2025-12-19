Transfert : Coup de pression à l’OM, c’est la panique !

Alexis Brunet

Le mercato estival n’a beau ouvrir ses portes que dans plusieurs mois, l’OM a déjà commencé à planifier certains transferts. Le club phocéen serait notamment très intéressé par l’arrière droit d’Utrecht Souffian El Karouani. Malheureusement, pas moins de cinq autres formations auraient l’international marocain dans leur viseur et son départ pourrait être réglé dès cet hiver.

L’été dernier, l’OM avait décidé de miser sur un international marocain pour renforcer sa défense. Le club phocéen n’avait pas hésité à débourser pas moins de 23M€ pour faire venir Nayef Aguerd et le pari semble réussi. En effet, l’ancien joueur de West Ham est rapidement devenu un cadre de l’équipe de Roberto De Zerbi, qui fait très souvent appel à lui.

L’OM piste Souffian El Karouani Après Nayef Aguerd, un nouvel international marocain pourrait poser ses valises à Marseille l’été prochain. En effet, d’après les informations de Foot Mercato, l’OM aurait des vues sur Souffian El Karouani, qui évolue à Utrecht. Ce dernier est un arrière gauche et il se montre particulièrement décisif puisqu’il a déjà distribué 15 passes décisives depuis le début de la saison tout en inscrivant trois buts. Toutefois, le club phocéen ne serait pas le seul sur le dossier puisque Porto et Benfica apprécieraient également son profil.