Transferts : Le PSG prend une décision radicale !

Auteur d’une année 2025 juste exceptionnelle, le PSG va aborder 2026 avec ce même objectif de tout gagner. Pour cela, Luis Enrique dispose d’un effectif d’une très grande qualité. Et malgré les blessures à répétition connues depuis le début de cette saison 2025-2026, les dirigeants parisiens ont pris une grosse décision à propos du mercato hivernal.

Le PSG fait face à un gros dilemme. Ayant remporté quasiment tous les trophées possibles au cours de la dernière saison, le club de la capitale a ajouté un nouveau trophée à sa collection cette semaine, en remportant la finale de la Coupe Intercontinentale face à Flamengo. Désormais, Paris va aborder l’année 2026 toujours avec autant d’ambitions.

Le PSG actif sur le mercato ? Mais afin d’atteindre ces nouveaux objectifs, l’effectif mis à la disposition de Luis Enrique a-t-il besoin d’être renforcé ? En effet, depuis le début de saison, le PSG est en proie à de nombreuses absences, notamment au niveau de joueurs très importants. A en croire les dernières indiscrétions de RMC, le PSG n’a pas prévu de folies sur ce mercato hivernal.