Mercato : La grande annonce en direct d'un joueur de l'OM !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Le 1er janvier prochain, le mercato hivernal ouvrira ses portes. A cette occasion, du côté de l'OM, on va mettre la priorité sur les départs au sein de l'effectif de Roberto De Zerbi. Qui fera alors ses valises ? En conférence de presse ce vendredi, Jeffrey De Lange, deuxième gardien à Marseille, a mis les choses au point en ce qui concerne sa situation.

Face à la presse ce jeudi, Pablo Longoria a annoncé la couleur pour le mercato hivernal de l'OM. Le président olympien a alors donné la priorité aux départs au sein de l'effectif de Roberto De Zerbi, expliquant : « Je vais être très clair: quand tu commences la saison, tu as un objectif économique. Lors du mercato d'été, tu as voyagé plus haut que prévu avec des circonstances qu'on n'avait pas prévues. Le mercato de janvier doit être une situation où nous maintenons le niveau de compétitivité de l'équipe et chercher à alléger les finances du club ».

« Je suis heureux ici, mais... » Jeffrey De Lange pourrait-il faire partie des joueurs qui vont quitter l'OM ? Doublure de Geronimo Rulli dans les buts, le Néerlandais doit se contenter de très peu. Interrogé à ce propos en conférence de presse ce vendredi, De Lange a fait savoir : « On ne sait jamais dans la vie ! Je veux rester, je suis heureux ici, mais ça reste le football. Je ne peux pas faire de promesses, c'est le football, mais je suis heureux ici ».