Départ du PSG : La nouvelle décision inattendue !

Le mercato hivernal approche et du côté du PSG, dans le sens des départs, ça devrait être calme. Officiellement, le club de la capitale n'aurait l'intention de se séparer de personne en janvier. Y compris Kang-in Lee, lui qui avait des envies d'ailleurs il y a quelques mois, mais voilà que la pensée du Sud-Coréen aurait aujourd'hui évolué.
Au PSG, la concurrence est féroce dans le secteur offensif. Au milieu des Dembélé, Doué, Barcola ou Kvaratskhelia, il est difficile de se faire une place. Kang-in Lee en a fait l'amère expérience la saison dernière, lui qui a peu joué avec Luis Enrique. C'est ainsi que durant l'été, il a été question d'un possible départ du Sud-Coréen. Finalement, le PSG a retenu Lee et désormais, la situation serait complètement différente.
Lee, le retournement de situation au PSG !
Ayant longtemps déçu lors de ses apparitions avec le maillot du PSG, Kang-in Lee a désormais plus d'impact quand il joue. Les critiques ont disparu et le Sud-Coréen montre un très beau visage. Lee ayant réussi à inverser la tendance à Paris, il serait aujourd'hui plus question de quitter le PSG, où on n'a d'ailleurs pas l'intention de vendre en janvier comme l'explique L'Equipe.
Pas de départ au programme ?
Kang-in Lee est donc parti pour finir la saison avec le PSG. Le club de la capitale n'a de toute façon pas l'intention de vendre lors de ce mois de janvier. Ainsi, alors qu'on a pu parler de départ pour Lucas Beraldo ou encore Gonçalo Ramos, il ne serait donc pas prévu qu'ils s'en aillent dans les semaines à venir.