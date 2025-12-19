Départ du PSG : La nouvelle décision inattendue !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Le mercato hivernal approche et du côté du PSG, dans le sens des départs, ça devrait être calme. Officiellement, le club de la capitale n'aurait l'intention de se séparer de personne en janvier. Y compris Kang-in Lee, lui qui avait des envies d'ailleurs il y a quelques mois, mais voilà que la pensée du Sud-Coréen aurait aujourd'hui évolué.

Au PSG, la concurrence est féroce dans le secteur offensif. Au milieu des Dembélé, Doué, Barcola ou Kvaratskhelia, il est difficile de se faire une place. Kang-in Lee en a fait l'amère expérience la saison dernière, lui qui a peu joué avec Luis Enrique. C'est ainsi que durant l'été, il a été question d'un possible départ du Sud-Coréen. Finalement, le PSG a retenu Lee et désormais, la situation serait complètement différente.

Lee, le retournement de situation au PSG ! Ayant longtemps déçu lors de ses apparitions avec le maillot du PSG, Kang-in Lee a désormais plus d'impact quand il joue. Les critiques ont disparu et le Sud-Coréen montre un très beau visage. Lee ayant réussi à inverser la tendance à Paris, il serait aujourd'hui plus question de quitter le PSG, où on n'a d'ailleurs pas l'intention de vendre en janvier comme l'explique L'Equipe.