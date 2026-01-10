Signature avec Mbappé : A peine arrivé, il réclame déjà son transfert !

Gaël Clichy a hérité à l’aube de la nouvelle année du groupe professionnel du Stade Malherbe de Caen, club détenu par Kylian Mbappé et Coalition Capital. Quelques jours seulement se sont écoulés, mais le pensionnaire de National tient déjà une recrue hivernale en la personne d’Alexandre Parsemain. Un choix signé Clichy.
Le 29 décembre 2025, juste avant le passage à la nouvelle année, le Stade Malherbe de Caen changeait une fois de plus d’entraîneur. Maxime d’Ornano prenait la porte après seulement quelques mois à la tête du groupe professionnel caennais et cédait donc sa place à Gaël Clichy. L’ancien adjoint de Thierry Henry avec l’équipe de France Espoirs et notamment pour les Jeux Olympiques de Paris 2024 a donc été le coach choisi par le clan Mbappé et les dirigeants du club normand pour diriger l’équipe.
«Je le connais depuis la période Jeux Olympiques»
Et son passage chez les Espoirs l’a notamment incité à boucler une première recrue débouchant d’une observation qui remontait à son passage avec les jeunes talents de l’équipe de France. « Je le connais depuis la période Jeux Olympiques. J’avais fait une liste avec les joueurs susceptibles de compléter vu qu’on avait une règle des 4 joueurs hors groupe. Il était à Dijon et était performant. Je l’avais à l’oeil depuis ce moment là. Et quand le club m’a parlé de certains profils qui pouvaient éventuellement s’ajouter au groupe, ça a fait sens de suite. C’est quelqu’un de généreux, qui connaît le National, et qui a une vraie faculté à marquer des buts. J’espère qu’il pourra contribuer aux victoires sur les six derniers mois ».
«Mon premier choix s’est arrêté sur Alex»
Alexandre Parsemain (22 ans) débarque donc en Normandie en provenance de Lugano à la demande de Gaël Clichy qui a conforté les dirigeants caennais dans leur réflexion initiale au sujet du Martiniquais. « Quand je suis arrivé, ils m’ont proposé cinq profils, m’ont demandé ce que je pouvais identifier comme joueur de qualité. Mon premier choix s’est arrêté sur Alex et ils m’ont par la suite dit que c’était le top 2 des choix. Ça c’est fait comme ça ». a confié l’entraîneur du SM Caen en zone mixte.