Didier Deschamps : L'Arabie Saoudite prépare une folie, son contrat fuite ?

La décision est déjà prise : Didier Deschamps arrêtera l'équipe de France après la Coupe du monde 2026. Quid de l'avenir de l'actuel sélectionneur des Bleus ? Alors qu'il a été question d'un intérêt de l'Arabie Saoudite, cela irait visiblement bien au-delà du fait d'entraîner un club local. En effet, les Saoudiens auraient un gros projet en tête avec Deschamps.
Sélectionneur de l'équipe de France pour encore quelques mois, Didier Deschamps voit les rumeurs apparaitre à propos de son avenir. Que va-t-il décider après les Bleus ? Visiblement, il n'aurait pas l'intention de prendre du bon temps. C'est ainsi qu'on a notamment annoncé Deschamps du côté de l'Arabie Saoudite. Mais voilà que cela ne serait pas forcément pour entraîner un club local.
Le projet XXL de l'Arabie Saoudite
Quel serait donc le projet entre Didier Deschamps et l'Arabie Saoudite ? Ce vendredi, Sky a dévoilé ce qui serait visiblement prévu par les Saoudiens. Ainsi, c'est un contrat de 8 ans qui attendrait le sélectionneur de l'équipe de France, non pas pour s'asseoir sur un banc de touche, mais plutôt pour prendre les commandes et remodeler en profondeur le football saoudien.
Un football remodelé par Deschamps
L'idée serait ainsi que Didier Deschamps occupe un rôle de consultant et de construire le football de demain en Arabie Saoudite. Il serait ainsi en charge de la formation des entraîneurs, de la méthodologie de travail, des filières de détection ou encore de la continuité entre les équipes de jeunes et l'équipe première de l'Arabie Saoudite. De quoi convaincre Deschamps ?