Didier Deschamps : L'Arabie Saoudite prépare une folie, son contrat fuite ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

La décision est déjà prise : Didier Deschamps arrêtera l'équipe de France après la Coupe du monde 2026. Quid de l'avenir de l'actuel sélectionneur des Bleus ? Alors qu'il a été question d'un intérêt de l'Arabie Saoudite, cela irait visiblement bien au-delà du fait d'entraîner un club local. En effet, les Saoudiens auraient un gros projet en tête avec Deschamps.

Sélectionneur de l'équipe de France pour encore quelques mois, Didier Deschamps voit les rumeurs apparaitre à propos de son avenir. Que va-t-il décider après les Bleus ? Visiblement, il n'aurait pas l'intention de prendre du bon temps. C'est ainsi qu'on a notamment annoncé Deschamps du côté de l'Arabie Saoudite. Mais voilà que cela ne serait pas forcément pour entraîner un club local.

Le projet XXL de l'Arabie Saoudite Quel serait donc le projet entre Didier Deschamps et l'Arabie Saoudite ? Ce vendredi, Sky a dévoilé ce qui serait visiblement prévu par les Saoudiens. Ainsi, c'est un contrat de 8 ans qui attendrait le sélectionneur de l'équipe de France, non pas pour s'asseoir sur un banc de touche, mais plutôt pour prendre les commandes et remodeler en profondeur le football saoudien.