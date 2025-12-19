Une nouvelle star au PSG : La salaire qui pose un gros problème !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Il y a près d'un an maintenant, le PSG bouclait le transfert de Khvicha Kvaratskhelia. Quid du mercato hivernal à venir pour le club de la capitale ? Le cas de Mohamed Salah fait notamment parler, lui qui a été dans le viseur des Parisiens par le passé. Mais voilà que cette fois, malgré la situation de l'Egyptien à Liverpool, le PSG devrait passer son tour.

Le mercato hivernal ouvrira ses portes le 1er janvier prochain. Et du côté du PSG, ça pourrait bouger dans le sens des arrivées. A ce propos, Luis Enrique expliquait il y a quelques jours : « Bien sûr, nous sommes ouverts à tout. Nous sommes ouverts à recruter ou à quelques possibilités ». La question est maintenant de savoir qui pourrait rejoindre le PSG dans les semaines à venir.

Le PSG passe son tour pour Salah ! L'un des coups à faire en janvier pourrait se nommer Mohamed Salah, mis à l'écart du côté de Liverpool. Sous contrat jusqu'en 2027, l'Egyptien pourrait donc s'en aller, lui qui a d'ailleurs déjà été dans le viseur du PSG par le passé. Cette fois pourrait-elle être la bonne pour le club de la capitale ? Pas sûr. Selon les informations de L'Equipe, Paris n'aurait pas l'intention de se positionner pour Salah.