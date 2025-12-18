Un joueur important va partir, la décision inattendue du PSG !

Amadou Diawara

Ce samedi soir, le PSG se déplace à Nantes pour y affronter le Vendée Fontenay Foot en 32ème de finale de la Coupe de France. Alors que Willian Pacho a beaucoup joué lors de cette première partie de saison, le staff de Luis Enrique ne devrait pas le convoquer pour cette rencontre. Par conséquent, le défenseur central du PSG pourrait déjà partir en vacances pour les fêtes de fin d'année.

Pour le compte des 32èmes de finale de la Coupe de France, le PSG de Nasser Al-Khelaïfi va affronter le Vendée Fontenay Foot à la Beaujoire du FC Nantes. Pour cette rencontre contre le pensionnaire de National 3, Luis Enrique pourrait reposer certains cadres qui ont beaucoup joué ces derniers mois.

PSG : Pacho ne va plus jouer cette saison ? D'après les indiscrétions du Parisien, Luis Enrique devrait faire tourner contre le Vendée Fontenay Foot. Ainsi, certains joueurs clés du PSG pourraient être ménagés pour ce premier rendez-vous de la saison en Coupe de France. Par exemple, Willian Pacho pourrait ne pas suivre ses coéquipiers à Nantes.