Grosse signature au PSG : La réponse cash !

Le PSG pourrait boucler une grosse signature... l’été prochain ! Après Dayot Upamecano et Ibrahima Konaté, le club de la capitale garderait un œil attentif sur la situation de Marc Guehi. Les dirigeants parisiens seraient intéressés par les services du défenseur central de 25 ans. Mais ce dernier voudrait prendre tout son temps avant de trancher pour son avenir.

Le PSG semble vouloir se renforcer en défense en dépensant le moindre d’argent possible. Le club de la capitale serait donc attentif aux situations de Dayot Upamecano et d’Ibrahima Konaté, dont les contrats au Bayern Munich et à Liverpool expirent à l’issue de la saison. Les Rouge-et-Bleu auraient toutefois activé une autre piste sur le mercato.

Le PSG suit Marc Guehi de près Le PSG garderait en effet un œil sur Marc Guehi. Le bail de l’international anglais à Crystal Palace arrive également à son terme en juin prochain. Le défenseur central de 25 ans aurait toutefois l’embarras du choix pour son avenir, puisque plusieurs top clubs européens seraient intéressés par ses services. Marc Guehi voudrait donc prendre son temps avant de trancher.