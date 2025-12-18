OL - Transfert au Real Madrid : C’est confirmé !

Pierrick Levallet

Pour se renforcer cet hiver, l’OL devrait piocher directement au Real Madrid. Le club rhodanien s’est mis en quête d’un nouvel attaquant de pointe. Et dans cette optique, les dirigeants lyonnais auraient jeté leur dévolu sur Endrick. L’arrivée de l’international auriverde dans le championnat de France semble d’ailleurs se confirmer.

L’OL devrait se montrer assez actif sur le mercato cet hiver. Les dirigeants lyonnais voudraient offrir de nouvelles solutions à Paulo Fonseca, notamment en attaque. Dans cette optique, le club rhodanien aurait l’intention de piocher directement au Real Madrid. Les Gones auraient en effet jeté leur dévolu sur Endrick.

Endrick veut se relancer avant la Coupe du monde 2026 L’international auriverde souffre de son manque de temps de jeu sous les ordres de Xabi Alonso depuis le début de saison. Le Brésilien aimerait donc se relancer ailleurs en vue de la Coupe du monde 2026. De ce fait, l’attaquant de 19 ans verrait une arrivée en Ligue 1 d’un plutôt bon œil.