Transferts - PSG : La grosse annonce sur Pacho !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Annoncé avec insistance sur les traces de Dayot Upamecano qui arrive en fin de contrat avec le Bayern Munich, le PSG pourrait donc frapper un gros coup l'été prochain. Ludovic Obraniak estime d'ailleurs que le défenseur français composerait un duo idéal avec Willian Pacho au PSG, ce qui pousserait en revanche Marquinhos vers la sortie.

Toujours en quête de bons coups sur le marché des transferts, le PSG pourrait compter un joueur supplémentaire de l'équipe de France dans ses rangs l'été prochain en plus de Dembélé, Barcola, Zaïre-Emery, Doué, Hernandez ou encore Chevalier. En effet, le nom de Dayot Upamecano est évoqué avec insistance du côté du PSG, d'autant que le robuste défenseur central tricolore arrive en fin de contrat avec le Bayern Munich.

Gros transfert pour épauler Pacho ? Au micro de La Chaine L'EQUIPE, Ludovic Obraniak a évoqué cette piste Upamecano pour le PSG et valide d'avance son association en charnière avec Willian Pacho : « Franchement, vu le profil du PSG, sa stabilité, sa pérennité, l'entraîneur, la complicité qu'il pourrait avoir avec Pacho... Vous imaginez Dayot Upamecano - Willian Pacho ? Celui qui viendra s'y coller, il faudra qu'il se lève quand même tôt le matin », estime l'ancien joueur du PSG.