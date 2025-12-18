Adrien Rabiot : L'OM balance sur son transfert !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Entre l'OM et Adrien Rabiot, ça s'est donc mal terminé. Suite à la bagarre avec Jonathan Rowe, le Français a été invité à partir et le voilà aujourd'hui au Milan AC. Il n'aura donc finalement passé qu'un an à Marseille, mais sur la Canebière, Medhi Benatia se réjouit tout de même d'avoir pu compter sur l'apport de Rabiot.

En 2024, parti libre de la Juventus, Adrien Rabiot était courtisé par les plus grands clubs européens. Finalement, à la surprise générale, c'est l'OM qui a obtenu la signature de l'international français. Malgré son passé au PSG, Rabiot n'a pas hésité à rejoindre Marseille, pourtant pas en Coupe d'Europe, convaincu notamment par le discours de Medhi Benatia.

« Les choses auraient pu se passer autrement, mais... » Avec Adrien Rabiot, l'OM avait donc frappé fort sur le marché des transferts. Et malgré la triste fin de l'histoire, Medhi Benatia se réjouit encore d'un tel coup. « Le recrutement dont je suis le plus fier ? Parmi les joueurs, je citerais Rabiot, avec qui les choses auraient pu se passer autrement, mais qui a tout de même énormément apporté au projet », explique-t-il à la Gazzetta dello Sport.