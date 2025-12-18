Adrien Rabiot : L'OM balance sur son transfert !

Entre l'OM et Adrien Rabiot, ça s'est donc mal terminé. Suite à la bagarre avec Jonathan Rowe, le Français a été invité à partir et le voilà aujourd'hui au Milan AC. Il n'aura donc finalement passé qu'un an à Marseille, mais sur la Canebière, Medhi Benatia se réjouit tout de même d'avoir pu compter sur l'apport de Rabiot.
En 2024, parti libre de la Juventus, Adrien Rabiot était courtisé par les plus grands clubs européens. Finalement, à la surprise générale, c'est l'OM qui a obtenu la signature de l'international français. Malgré son passé au PSG, Rabiot n'a pas hésité à rejoindre Marseille, pourtant pas en Coupe d'Europe, convaincu notamment par le discours de Medhi Benatia.
« Les choses auraient pu se passer autrement, mais... »
Avec Adrien Rabiot, l'OM avait donc frappé fort sur le marché des transferts. Et malgré la triste fin de l'histoire, Medhi Benatia se réjouit encore d'un tel coup. « Le recrutement dont je suis le plus fier ? Parmi les joueurs, je citerais Rabiot, avec qui les choses auraient pu se passer autrement, mais qui a tout de même énormément apporté au projet », explique-t-il à la Gazzetta dello Sport.
« Je pense que tu vas me prendre pour un fou, mais j'ai un projet pour toi »
A l'origine du recrutement d'Adrien Rabiot à l'OM, Medhi Benatia était revenu sur ce gros coup il y a quelques jours de cela pour RMC. Le Marocain avait alors raconté : « Quand je vois les listes de Ligue des champions et qu'il n'a toujours pas signé, je me dis : "mais attends, il ne fait pas la Ligue des champions, ça tombe bien, moi non plus." Je l'ai appelé et durant l'une de mes premières discussions avec lui je lui dis : "Ecoute, je pense que tu vas me prendre pour un fou, mais j'ai un projet pour toi, en revanche l'argent, forcément, on n'a pas ce à quoi tu peux t'attendre". Je lui ai donné 48 heures, et il me rappelle 24 heures plus tard et il me dit : "écoute, appelle ma maman, moi ça me tente" ».