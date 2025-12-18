Le PSG le dégoûte, le divorce est prononcé ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Le Paris Saint-Germain a poussé, a vibré et a été sauvé par un Matvey Safonov impérial lors de la séance de tirs au but mercredi à Doha dans le cadre de la finale de la Coupe intercontinentale des clubs. Entraîneur de Flamengo défait par le PSG de Luis Enrique (1-1 puis 1-2 aux tirs au but), Filipe Luis a avoué à demi-mot son départ du club brésilien en conférence de presse.

Filipe Luis a fait ses armes à Flamengo. Principalement passé par l’Atletico de Madrid au cours de sa carrière de joueur, l’ex-défenseur latéral a raccroché les crampons au sein du club brésilien où il y a effectué sa reconversion. A Flamengo, Luis a entraîné pendant quelques mois les U17 puis les U20 avant d’hériter de l’équipe première à compter de fin septembre 2024 jusqu’à ce jour.

Flamengo battu par le PSG, clap de fin pour Filipe Luis ? Le contrat de Filipe Luis arrive à échéance et aurait pu se terminer dans une célébration historique pour Flamengo avec une victoire en Coupe intercontinentale. Cependant, le PSG de Luis Enrique a dégoûté le Brésilien qui a espéré jusqu’à une cruelle séance de tirs au but mercredi à Doha (1-1 puis 1-2 aux tirs au but). Matvey Safonov a repoussé quatre des cinq tentatives de l’équipe brésilienne.