Le PSG le dégoûte, le divorce est prononcé ?

Le Paris Saint-Germain a poussé, a vibré et a été sauvé par un Matvey Safonov impérial lors de la séance de tirs au but mercredi à Doha dans le cadre de la finale de la Coupe intercontinentale des clubs. Entraîneur de Flamengo défait par le PSG de Luis Enrique (1-1 puis 1-2 aux tirs au but), Filipe Luis a avoué à demi-mot son départ du club brésilien en conférence de presse.
Filipe Luis a fait ses armes à Flamengo. Principalement passé par l’Atletico de Madrid au cours de sa carrière de joueur, l’ex-défenseur latéral a raccroché les crampons au sein du club brésilien où il y a effectué sa reconversion. A Flamengo, Luis a entraîné pendant quelques mois les U17 puis les U20 avant d’hériter de l’équipe première à compter de fin septembre 2024 jusqu’à ce jour.
Flamengo battu par le PSG, clap de fin pour Filipe Luis ?
Le contrat de Filipe Luis arrive à échéance et aurait pu se terminer dans une célébration historique pour Flamengo avec une victoire en Coupe intercontinentale. Cependant, le PSG de Luis Enrique a dégoûté le Brésilien qui a espéré jusqu’à une cruelle séance de tirs au but mercredi à Doha (1-1 puis 1-2 aux tirs au but). Matvey Safonov a repoussé quatre des cinq tentatives de l’équipe brésilienne.
«Tout le monde connaît mon rêve, qui est de retourner en Europe»
En conférence de presse après la défaite, Filipe Luis n’y est pas allé par quatre chemins et a clairement fait savoir que la fin de sa relation avec Flamengo approchait. « Tout le monde connaît mon rêve, qui est de retourner en Europe. Je m'y prépare. Mon contrat arrive à expiration et nous sommes en pourparlers pour le renouveler. À partir de demain, nous déciderons de l'avenir ».