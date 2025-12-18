PSG - Lucas Chevalier viré : La menace est lâchée au Qatar !

Axel Cornic

Cet été, le Paris Saint-Germain a choqué tout le monde en poussant Gianluigi Donnarumma vers la sortie, pour aller chercher Lucas Chevalier au LOSC. Car le Français n’arrive pas vraiment à rassurer et la concurrence avec Matveï Safonov n’arrange en rien les choses, surtout avec la récente finale de la Coupe Intercontinentale.

Décidément, il n’est pas simple d’être gardien à Paris. Depuis le début du projet QSI, les candidats au poste sont très critiqués, avec des débats interminables qui ont rythmés les saisons. Un seul homme semblait avoir mis tout le monde d’accord au PSG, mais il est déjà parti...

Des gros problèmes pour Chevalier ? Gianluigi Donnarumma a été poussé vers Manchester City et on ne peut pas vraiment dire que son successeur Lucas Chevalier ne soit à la hauteur. Pire, il est même concurrencé par sa doublure Matveï Safonov, qui a réalisé d’excellentes prestations récemment, surtout en finale de la coupe Intercontinentale, contre Flamengo.