Luis Enrique se lâche en privé : Le vestiaire du PSG déballe tout !

Axel Cornic

Ce mercredi, le Paris Saint-Germain pouvait remporter son sixième titre sur l’année 2025, avec la Coupe intercontinentale contre Flamengo. La bataille a été acharnée, mais les Parisiens en sont finalement sortis vainqueurs, avec notamment un très grand Warren Zaïre-Emery, replacé latéral droit en l’absence d’Achraf Hakimi.

Et de six. Avec sa victoire aux tirs au but contre Flamengo, le PSG a clôturé de la meilleure des façons une année 2025 historique. Et tout ça c’est surtout grâce à Luis Enrique, qui semble avoir métamorphosé l’équipe depuis son arrivée.

« Le coach nous a dit de ne pas lâcher, de jouer comme d'habitude » En marge de la rencontre, Warren Zaïre-Emery a raconté ce qu’a pu leur dire Luis Enrique, pour remporter ce nouveau titre. « Ce soir on avait un objectif très clair, on venait ici pour gagner. Le coach nous a dit de ne pas lâcher, de jouer comme d'habitude » a expliqué le joueur du PSG, au micro de beIN Sports.