Mbappé - PSG : Le pactole à 75M€ qui va régaler Macron !

Amadou Diawara

Ce mardi, le conseil des prud'hommes a condamné le PSG à payer 61M€ bruts à Kylian Mbappé. Par conséquent, le club de la capitale va devoir débourser environ 100M€ au total. De son côté, Kylian Mbappé devrait empocher 25M€, quand l'Etat français récupérera près de 75M€.

Ce mardi, le PSG de Nasser Al-Khelaïfi a été condamné à payer 61M€ bruts à Kylian Mbappé. D'après Me Thomas Clay, avocat du joueur, le club rouge et bleu devrait débourser environ 100M€ au total.

«Il va rester à peu près 25 ou 26M€ dans la poche du joueur» « Cela va coûter aux alentours de 100 millions d’euros. Mais ça veut quand même dire que ces sommes dues à Kylian Mbappé depuis un an et demi ont permis au PSG de thésauriser pendant un an et demi et d'en faire des choses comme acheter des joueurs ou vendre des joueurs. Cet argent appartient à l’État français. C’est le nôtre, celui des contribuables », a précisé Me Thomas Clay, présent dans l'émission l'After Foot (RMC Sport) ce mardi soir. Mais comme l'a souligné, Me Delphine Verheyden, Kylian Mbappé ne récupérera pas plus de 26M€.