PSG : La grosse punition de Kylian Mbappé !

Amadou Diawara

Ce mardi, le conseil des prud'hommes a condamné le PSG a verser environ 61M€ à Kylian Mbappé, et ce, parce qu'il a refusé de lui payer 55M€ de primes et salaires dus lors de la saison 2023-2024. De surcroit, le club de la capitale doit publier l'intégralité du jugement sur la première page de son site officiel, et ce, pendant un mois.

Alors que le PSG a refusé de lui verser 55M€ de primes et salaires dus lors de la saison 2023-2024, Kylian Mbappé a saisi le conseil des prud'hommes. Finalement, l'instance parisienne a condamné le club de la capitale à payer environ 61M€ à son ancien numéro 7, soit les 55M€ mentionnés plus des congés payés. Comme l'a rappelé Me Delphine Verheyden, avocate de Kylian Mbappé, le PSG doit également publier l'intégralité du jugement en première page de son site officiel pendant un mois.

«On ne pourra plus rien pour eux» « Le PSG qui va être obligé de mettre le message du jugement sur sa page d'accueil ? Kylian n'était pas dans un combat personnel. Est-ce humiliant de devoir écrire ce qu'on devait ? Kylian était dans un combat de principe. Quand on travaille, on mérite d'être payé. En demandant ces publications en homepage du PSG, l'idée est que ça mérite d'être su. Il y a eu un débat d'images en coulisse, une volonté de vouloir nuire à l'image de Kylian. Ce n'est pas juste », a confié Me Delphine Verheyden, avant de poursuivre.