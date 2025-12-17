PSG : Tout est annulé, le clan Mbappé balance !

Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin 2024 avec le PSG, Kylian Mbappé a signé librement et gratuitement au Real Madrid. Alors que le club de la capitale a refusé de lui payer 55M€ de primes et salaires dus, l'international français a saisi le conseil des prud'hommes. Après la condamnation du PSG, l'avocate de Kylian Mbappé - Me Delphine Verheyden - a raconté les coulisses de cette affaire.

Lors de l'été 2024, Kylian Mbappé a signé librement et gratuitement au Real Madrid. Alors que la star française était engagée jusqu'au 30 juin de cette année-là, le club de la capitale ne lui a pas payé 55M€ de primes et salaires dus. Par conséquent, Kylian Mbappé a saisi le conseil des prud'hommes de Paris, qui a condamné le PSG a lui verser environ 61M€.

«Tout ce que vous vous êtes racontés est nul et non avenu» Présente dans l'émission l'After Foot ce mardi soir, l'avocate de Kylian Mbappé a expliqué pourquoi le PSG avait été condamné. « Si on a démarré doucement en saisissant les juridictions sportives ? Ma stratégie était de laisser une chance aux institutions sportives pour qu'elles jouent leur rôle à plein. Le système est super bien fait. C'est vrai qu'il existe, pour tout salarié en France, le code et le droit du travail. Dans le sport, il est encore mieux fait, parce qu'il y a en plus tous les règlements de la Ligue, de la Fédération et de la convention collective du football professionnel qui s'appliquent. Et là, tout est dit », a précisé Me Delphine Verheyden, avant de poursuivre.