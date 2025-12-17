Pierre Ménès fracasse une légende du PSG !

Très critique à l'égard d'Edinson Cavani durant le passage du buteur uruguayen au PSG, Pierre Ménès en a remis une couche à ce sujet sur sa chaine Youtube. L'ancien consultant de Canal + dézingue la légende parisienne et point du doigt son rendement sportif ainsi que son comportement envers le PSG.
Considéré comme une légende du PSG dont il a porté les couleurs de 2013 à 2020, Edinson Cavani était d'ailleurs devenu le meilleur buteur de l'histoire du club avant d'être ensuite dépassé par un certain Kylian Mbappé. Mais de son côté, Pierre Ménès a toujours été très critique envers l'ancien numéro 9 du PSG et s'est de nouveau lâché au sujet de Cavani dans une vidéo sur sa chaine Youtube, Pierrot le Foot.
« Je ne l'appréciais pas beaucoup »
« Ce n’est un scoop pour personne de savoir que j’appréciais pas beaucoup Cavani, ni le joueur ni l’homme. Je parlais de Cherki et je disais que c’était plus facile de faire des passes décisives à Foden et à Haaland. Et bah Cavani, c’est un peu la même chose, c’était plus facile de marquer au PSG quand tu joues avec Ibrahimovic, Neymar, Mbappé, Verratti… », constate Ménès, avant de clasher Edinson Cavani sur son attitude envers le PSG au moment du Final 8 en 2020.
« Il a planté lamentablement le PSG »
« Moi je l’appelais Rat à mort. C’est vrai qu’il marquait un ou deux buts par match, mais il avait six ou sept occasions, ce qui n’était pas normal. J’ai du mal à voir que Mbappé est considéré comme le traitre absolu et que Cavani est traité en héros alors qu’il a planté lamentablement le club en ne jouant pas le Final 8, qui était quand même une occasion inespérée de remporter une Ligue des Champions pour lui. Tout ça parce qu’il voulait sécuriser son prochain contrat. Thiago Silva n’a pas eu la même attitude, au cas où certains n’auraient pas de mémoire. Pour moi, c’est le genre de chose rédhibitoire. Après, tu peux jouer au faux paysan qui prend le bus alors que tu prends 10 barres par an, c’est moyen… », poursuit Ménès. Le message est passé.