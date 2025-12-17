Pierre Ménès fracasse une légende du PSG !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Très critique à l'égard d'Edinson Cavani durant le passage du buteur uruguayen au PSG, Pierre Ménès en a remis une couche à ce sujet sur sa chaine Youtube. L'ancien consultant de Canal + dézingue la légende parisienne et point du doigt son rendement sportif ainsi que son comportement envers le PSG.

Considéré comme une légende du PSG dont il a porté les couleurs de 2013 à 2020, Edinson Cavani était d'ailleurs devenu le meilleur buteur de l'histoire du club avant d'être ensuite dépassé par un certain Kylian Mbappé. Mais de son côté, Pierre Ménès a toujours été très critique envers l'ancien numéro 9 du PSG et s'est de nouveau lâché au sujet de Cavani dans une vidéo sur sa chaine Youtube, Pierrot le Foot.

« Je ne l'appréciais pas beaucoup » « Ce n’est un scoop pour personne de savoir que j’appréciais pas beaucoup Cavani, ni le joueur ni l’homme. Je parlais de Cherki et je disais que c’était plus facile de faire des passes décisives à Foden et à Haaland. Et bah Cavani, c’est un peu la même chose, c’était plus facile de marquer au PSG quand tu joues avec Ibrahimovic, Neymar, Mbappé, Verratti… », constate Ménès, avant de clasher Edinson Cavani sur son attitude envers le PSG au moment du Final 8 en 2020.