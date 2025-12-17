PSG : Le coup historique ?

Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

La fin d'une année exceptionnelle approche pour le PSG et elle peut encore être plus folle. Et pour cause, la formation parisienne a l'occasion de devenir le premier club français à remporter la Coupe Intercontinentale. Pour cela, il faudra dominer Flamengo mercredi soir.

Auteur d'une saison dernière exceptionnelle, le PSG a enchaîné les trophées, remportant notamment la Ligue 1 , la Coupe de France , la Ligue des champions et la SuperCoupe d'Europe, sans oublier une finale à la Coupe du monde des clubs en juillet dernier. Mais le PSG peut encore entrer un peu plus dans l'histoire avec la finale de la Coupe Intercontinentale.

Et pour cause, en cas de victoire contre Flamengo , non seulement le PSG remportera ce trophée pour la première fois de sa carrière, mais surtout, il s'agira d'une grande première pour un club français. Les Parisiens peuvent donc marquer l'histoire mercredi soir si jamais ils dominent les Brésiliens.

«Continuer à marquer l’histoire, c’est l’objectif de cette saison»

D'ailleurs, lors de son passage en conférence de presse, Luis Enrique a clairement fait savoir qu'il voulait marquer l'histoire : « Je pense que c’est une motivation très claire. Marquer l'histoire à Paris a été un objectif la saison dernière. Et continuer à marquer l’histoire, c’est l’objectif de cette saison. Chaque finale c'est un match particulier parce qu’il faut être prêt et attentif pendant tout le match. Chaque action peut être importante et décisive dans une finale. Il faut avoir le contrôle, il faut avoir la motivation juste pour ce match. On est prêts. Je pense que sur le début du championnat on a eu des problèmes mais l’équipe a montré la même mentalité que la saison. Demain ce sera difficile parce que Flamengo est une très bonne équipe donc ce sera une finale serrée ».

Selon vous, le PSG va-t-il marquer l'histoire et gagner la Coupe Intercontinentale ?