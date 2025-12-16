Luis Enrique : L'annonce historique au PSG !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Vainqueur de la Ligue des champions, le PSG s'est donc qualifié pour la finale de la Coupe Intercontinentale qui aura lieu mercredi soir contre Flamengo. Et pour le club parisien ce serait une victoire historique puisque ce trophée manque à son palmarès. Luis Enrique ne cache donc pas ses ambitions.

Mercredi soir, le PSG affronte Flamengo en finale de la Coupe Intercontinentale. L'occasion pour le club de la capitale de remporter ce trophée pour la première fois de son histoire, et de conclure une année 2025 absolument incroyable. Luis Enrique annonce ainsi ses ambitions pour ce défi historique.

Le PSG vise sa première Coupe Intercontinentale « C'est très difficile de bien valoriser ce trophée. Quand tu es un grand club et que tu perds, c'est important. Mais quand tu gagnes, ça dépend. Là c'est important parce que la première fois que le PSG peut jouer cette finale. On a une chance d'écrire l'histoire du PSG. Historiquement les clubs européens ont eu de meilleurs résultats dans cette compétition mais aujourd'hui c'est très important pour Flamengo et c'est très important pour nous. Comment la valoriser cette finale? On veut continuer d'écrire l'histoire de notre club. C'est une grande motivation pour nous, pour le club et je ne pense pas que nos adversaires seront plus motivés que nous », confie-t-il en conférence de presse avant de poursuivre.