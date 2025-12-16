Luis Enrique : L'annonce historique au PSG !

Vainqueur de la Ligue des champions, le PSG s'est donc qualifié pour la finale de la Coupe Intercontinentale qui aura lieu mercredi soir contre Flamengo. Et pour le club parisien ce serait une victoire historique puisque ce trophée manque à son palmarès. Luis Enrique ne cache donc pas ses ambitions.
Le PSG vise sa première Coupe Intercontinentale
« C'est très difficile de bien valoriser ce trophée. Quand tu es un grand club et que tu perds, c'est important. Mais quand tu gagnes, ça dépend. Là c'est important parce que la première fois que le PSG peut jouer cette finale. On a une chance d'écrire l'histoire du PSG. Historiquement les clubs européens ont eu de meilleurs résultats dans cette compétition mais aujourd'hui c'est très important pour Flamengo et c'est très important pour nous. Comment la valoriser cette finale? On veut continuer d'écrire l'histoire de notre club. C'est une grande motivation pour nous, pour le club et je ne pense pas que nos adversaires seront plus motivés que nous », confie-t-il en conférence de presse avant de poursuivre.
«Continuer à marquer l’histoire, c’est l’objectif de cette saison»
« Je pense que c’est une motivation très claire. Marquer l'histoire à Paris a été un objectif la saison dernière. Et continuer à marquer l’histoire, c’est l’objectif de cette saison. Chaque finale c'est un match particulier parce qu’il faut être prêt et attentif pendant tout le match. Chaque action peut être importante et décisive dans une finale. Il faut avoir le contrôle, il faut avoir la motivation juste pour ce match. On est prêts. Je pense que sur le début du championnat on a eu des problèmes mais l’équipe a montré la même mentalité que la saison. Demain ce sera difficile parce que Flamengo est une très bonne équipe donc ce sera une finale serrée », ajoute Luis Enrique.