PSG : Attaqué, Luis Enrique répond cash !

Actuellement bien installé au PSG, Luis Enrique a été récemment embourbé dans une sombre affaire. En effet, l’ancien entraîneur du Barça a été contraint de témoigner dans l’affaire Negreira, secouant le club catalan depuis trois ans. La presse espagnole a d’ailleurs récupéré les enregistrements du témoignage du technicien de 55 ans avant de les dévoiler.

Un scandale qui a rattrapé Luis Enrique. L’entraîneur du PSG a récemment été amené à témoigner devant la justice, dans une affaire qui concerne… le FC Barcelone. Pour rappel, depuis 2022, le club catalan est dans le viseur de la justice espagnole dans ce qui a rapidement été nommé « l’affaire Negreira ».

Luis Enrique impliqué dans l’affaire Negreira ? Entre 2001 et 2018, le Barça aurait versé plus de 7M€ à José María Enríquez Negreira, ancien vice-président du Comité technique des arbitres. Ayant entraîné le club catalan entre 2014 et 2017, Luis Enrique a été convoqué par la justice vendredi dernier, tout comme son successeur Ernesto Valverde, officiant désormais à l’Athletic Bilbao.