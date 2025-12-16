PSG : Attaqué, Luis Enrique répond cash !

Actuellement bien installé au PSG, Luis Enrique a été récemment embourbé dans une sombre affaire. En effet, l’ancien entraîneur du Barça a été contraint de témoigner dans l’affaire Negreira, secouant le club catalan depuis trois ans. La presse espagnole a d’ailleurs récupéré les enregistrements du témoignage du technicien de 55 ans avant de les dévoiler.
Un scandale qui a rattrapé Luis Enrique. L’entraîneur du PSG a récemment été amené à témoigner devant la justice, dans une affaire qui concerne… le FC Barcelone. Pour rappel, depuis 2022, le club catalan est dans le viseur de la justice espagnole dans ce qui a rapidement été nommé « l’affaire Negreira ».
Luis Enrique impliqué dans l’affaire Negreira ?
Entre 2001 et 2018, le Barça aurait versé plus de 7M€ à José María Enríquez Negreira, ancien vice-président du Comité technique des arbitres. Ayant entraîné le club catalan entre 2014 et 2017, Luis Enrique a été convoqué par la justice vendredi dernier, tout comme son successeur Ernesto Valverde, officiant désormais à l’Athletic Bilbao.
L’entraîneur du PSG répond
Plusieurs médias comme El Larguero ou encore El Chiringuito ont d’ailleurs pu récupérer les enregistrements du témoignage des deux anciens du Barça qui répondaient au fait d’avoir reçu certains rapports d’arbitrage : « Je ne les ai ni demandés ni reçus. Je n’y ai jamais eu accès car je ne les utilise pas dans le cadre de mon travail », a d’abord répondu Valverde, avant que Luis Enrique prenne la parole : « Pendant les six années où j'ai été entraîneur, personne ne m'a montré les rapports. Ni moi, ni aucun membre de mon staff. »