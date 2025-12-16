Départ au Qatar : Le PSG a tranché pour Lucas Chevalier !

Ce mercredi, le PSG de Luis Enrique affronte Flamengo au Qatar, et ce, en finale de la Coupe Intercontinentale. Remis de sa blessure à la cheville, Lucas Chevalier devrait être aligné d'entrée face au club brésilien. Matvey Safonov retournera donc sur le banc des remplaçants, aux côtés de Renato Marin.
Grâce à son sacre en Ligue des Champions, le PSG de Nasser Al-Khelaïfi va disputer la finale de la Coupe Intercontinentale ce mercredi. En effet, le club de la capitale a rendez-vous avec Flamengo au stade Ahmad-ben-Ali - plus communément appelé l'Al-Rayyan Stadium. La rencontre ayant lieu à Doha, au Qatar, à 18 heures.
Metz-PSG : Chevalier a été convoqué par Luis Enrique
Victime d'un très vilain tacle de Lamine Camara face à l'AS Monaco, Lucas Chevalier n'a pas été convoqué contre le Stade Rennais et face à l'Athletic. Remis de sa blessure à la cheville, le portier numéro 1 du PSG a retrouvé le groupe de Luis Enrique samedi dernier, mais il n'a pas disputé une seule minute à Metz.
PSG-Flamengo : Lucas Chevalier va être titularisé ?
Selon les informations RMC Sport, Lucas Chevalier devrait reprendre la compétition ce mercredi. En effet, le gardien du PSG et de l'équipe de France est parti pour être aligné d'entrée face à Flamengo lors de la finale de la Coupe Intercontinentale.