Départ au Qatar : Le PSG a tranché pour Lucas Chevalier !

Amadou Diawara

Ce mercredi, le PSG de Luis Enrique affronte Flamengo au Qatar, et ce, en finale de la Coupe Intercontinentale. Remis de sa blessure à la cheville, Lucas Chevalier devrait être aligné d'entrée face au club brésilien. Matvey Safonov retournera donc sur le banc des remplaçants, aux côtés de Renato Marin.

Grâce à son sacre en Ligue des Champions, le PSG de Nasser Al-Khelaïfi va disputer la finale de la Coupe Intercontinentale ce mercredi. En effet, le club de la capitale a rendez-vous avec Flamengo au stade Ahmad-ben-Ali - plus communément appelé l'Al-Rayyan Stadium. La rencontre ayant lieu à Doha, au Qatar, à 18 heures.

Metz-PSG : Chevalier a été convoqué par Luis Enrique Victime d'un très vilain tacle de Lamine Camara face à l'AS Monaco, Lucas Chevalier n'a pas été convoqué contre le Stade Rennais et face à l'Athletic. Remis de sa blessure à la cheville, le portier numéro 1 du PSG a retrouvé le groupe de Luis Enrique samedi dernier, mais il n'a pas disputé une seule minute à Metz.