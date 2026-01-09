Transfert au PSG : Le FC Nantes dit non !

Très peu utilisé au PSG, Lucas Beraldo fait partie des joueurs susceptibles de quitter le club cet hiver. Son nom a circulé du côté du FC Nantes, mais ce transfert ne serait pas forcément très bien vu par tout le monde chez les Canaris.
Bien que l'hiver devrait être calme au PSG, la situation de Lucas Beraldo sera à suivre de près. Le défenseur brésilien joue peu et commencerait à s'agacer de son manque de temps de jeu. Une situation que le FC Nantes suivrait de près, mais le journaliste de But, Laurent Hess, n'est pas convaincu par l'intérêt de cette transaction.
Beraldo à Nantes, ça ne plait pas à tout le monde
« On ne peut pas dire que Lucas Beraldo ait fait forte impression depuis son arrivée en Ligue 1. A chaque fois que je l’ai vu jouer, je l’ai trouvé très en dessous de ses coéquipiers du PSG. C’est pourquoi j’ai du mal à voir en lui un joueur capable de révolutionner la défense des Canaris », confie-t-il pour But, avant de poursuivre.
«Vous pensez que Beraldo se préoccupe de l’avenir du FC Nantes ?»
« A la place des supporters nantais, cette possible arrivée ne me ferait pas m’enthousiasmer. Et je doute aussi que Beraldo serait super motivé par l’objectif maintien des Canaris. Or, un maintien, ça va surtout se chercher avec des joueurs gonflés à bloc pour sauver la patrie. Vous pensez que Beraldo se préoccupe de l’avenir du FC Nantes ? », se demande Laurent Hess.