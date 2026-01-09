Transfert au PSG : Le FC Nantes dit non !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Très peu utilisé au PSG, Lucas Beraldo fait partie des joueurs susceptibles de quitter le club cet hiver. Son nom a circulé du côté du FC Nantes, mais ce transfert ne serait pas forcément très bien vu par tout le monde chez les Canaris.

Bien que l'hiver devrait être calme au PSG, la situation de Lucas Beraldo sera à suivre de près. Le défenseur brésilien joue peu et commencerait à s'agacer de son manque de temps de jeu. Une situation que le FC Nantes suivrait de près, mais le journaliste de But, Laurent Hess, n'est pas convaincu par l'intérêt de cette transaction.

Beraldo à Nantes, ça ne plait pas à tout le monde « On ne peut pas dire que Lucas Beraldo ait fait forte impression depuis son arrivée en Ligue 1. A chaque fois que je l’ai vu jouer, je l’ai trouvé très en dessous de ses coéquipiers du PSG. C’est pourquoi j’ai du mal à voir en lui un joueur capable de révolutionner la défense des Canaris », confie-t-il pour But, avant de poursuivre.