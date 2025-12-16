Kylian Mbappé - PSG : La trahison à 440M€ !

Pierrick Levallet

Entre Kylian Mbappé et le PSG, l’histoire est encore loin d’être terminée. Le conseil des prud’hommes va rendre son verdict ce mardi pour départager le litige entre les deux parties. Le club de la capitale réclamerait notamment une somme absolument colossale pour une prétendue trahison de l’attaquant du Real Madrid.

Arrivé au Real Madrid lors de l’été 2024, Kylian Mbappé voit néanmoins son histoire avec le PSG se prolonger. Depuis son départ, l’attaquant de 26 ans a ouvert un litige pour réclamer une somme astronomique à son ancien club. Le capitaine de l’équipe de France voudrait la requalification de son CDD en CDI et récupérer un très gros chèque, résultant de certains impayés sur sa dernière saison chez les Rouge-et-Bleu.

Le PSG dénonce une trahison de Mbappé Le PSG a néanmoins décidé de contre-attaquer. Comme le rapporte L’Equipe, les champions d’Europe 2025 réclameraient 440M€ à Kylian Mbappé. Ils estimeraient notamment que l’international français a agi « de manière déloyale » envers la formation parisienne. Le PSG a le sentiment d’avoir été trahi par son meilleur buteur, parti libre au Real Madrid.