PSG - Mbappé : Le clash inédit à 700M€ !

Alexis Brunet

Depuis plusieurs mois, Kylian Mbappé et le PSG se font la guerre derrière les tribunaux. L’attaquant français demande 263M€ à son ancien employeur, alors que le club de la capitale réclame pas moins de 440M€ au joueur du Real Madrid. Un conflit de très grande ampleur qui n’a presque jamais été vu par le passé, à en croire un avocat spécialisé en droit social.

Kylian Mbappé a beau avoir quitté le PSG en 2024, il est toujours lié d’une certaine façon au club de la capitale. En effet, les deux parties sont depuis plusieurs mois engagées dans une bataille devant la justice. L’attaquant demande une grosse somme à son ancien employeur, qui espère lui aussi obtenir un gros chèque de son ex-joueur.

Un conflit à 700M€ Kylian Mbappé réclame pas moins de 263M€ au PSG en raison de primes et de salaires prétendument non versés. Problème, le club de la capitale demande lui aussi un gros chèque à l’attaquant français. Le champion de France espère obtenir 440M€ de son côté, ce qui correspondrait à un préjudice financier lié à des accords non honorés et au départ anticipé de l’actuel joueur du Real Madrid.