Real Madrid : Kylian Mbappé avec son frère, l’annonce surprise sur les réseaux sociaux !

Le Real Madrid a retrouvé le chemin de la victoire au Pays Basque contre le Deportivo Alaves dimanche. Et ce, notamment grâce à une nouvelle réalisation de Kylian Mbappé (2-1). Au moment de célébrer, le capitaine de l’équipe de France a copié son frère et s’est enflammé sur son compte Instagram.
Kylian Mbappé est coutumier du fait. En attestent ses 26 réalisations toutes compétitions confondues cette saison avec le Real Madrid. Dimanche soir pour le déplacement à Alaves (2-1), le numéro 10 du Real Madrid a une fois de plus trouvé le chemin des filets et a joué un rôle phare dans le premier succès du club merengue en 10 jours après deux défaites de rang.
Kylian Mbappé marque avec le Real Madrid et copie Ethan
Kylian Mbappé n’a pas fait l’une de ses célébrations signatures après son but inscrit dans le Pays Basque. La star du Real Madrid et capitaine de l’équipe de France a recopié une célébration déjà effectuée par son jeune frère Ethan il y a 10 jours lors de la réception de l’OM à la Decathlon Arena (1-0). Le jeune milieu offensif du LOSC a donc montré la voie à son grand frère avec l’auriculaire et le pouce de la même main levé comme si il buvait un café ou un thé.
«T’as capté ?»
Dimanche, Kylian Mbappé a remis ça et n’a pas manqué de publier un montage photo sur Instagram de la célébration de son but et celle de son frère avec la légende suivante : « T’as capté ? ». Une fois de plus, le champion du monde tricolore met son jeune frère en avant. Tout va pour le mieux dans la famille Mbappé sur le terrain.