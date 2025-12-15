Real Madrid : L’incroyable accusation, Vinicius Jr victime d’un complot ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Vinicius Jr est réputé pour dire ce qu’il a sur le cœur. C’était une fois de plus le cas à Alaves dimanche lorsqu’il a pesté contre l’arbitrage au moment de sa sortie de terrain. La cause ? Un penalty qu’on a refusé de lui accorder bien qu’il fut « évident » à son sens. Il s’est lâché devant les caméras de Movistar+ et Xabi Alonso ne s’est pas fait prier non plus.

Il fallait que le Real Madrid reprenne confiance après deux revers de rang face à Manchester City en Ligue des champions (1-2) et le Celta Vigo en Liga (0-2). En déplacement à Alaves dimanche soir, la bande de Kylian Mbappé est parvenue à retrouver la saveur de la victoire en s’imposant sur le score de 2 buts à 1 grâce à des réalisations du capitaine de l’équipe de France et de Rodrygo Goes.

«Il ne siffle pas parce que c'était moi, un penalty évident» Cependant, la fin du match du Real Madrid n’a pas vraiment été maîtrisée, engendrant de la tension sur la pelouse et un craquage de Vinicius Jr au moment de son remplacement par Franco Mastantuono à la 89ème minute de jeu. Le diffuseur de la Liga en Espagne qu’est Movistar a filmé la séquence suivante entre le Brésilien et Xabi Alonso. « C'était un penalty évident. Il ne siffle pas parce que c'était moi, un penalty évident ».