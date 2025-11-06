Vinicius Jr au PSG : C’est confirmé !

Pierrick Levallet

Il y a quelques jours, de folles rumeurs ont vu le jour sur le mercato concernant Vinicius Jr. Après son clash avec Xabi Alonso, le Brésilien était annoncé sur le départ au Real Madrid. La presse espagnole évoquait même un intérêt du PSG. Finalement, cela a été démenti. Et la tendance semble se confirmer.

Vinicius Jr sur le départ au Real Madrid ? Finalement, la situation s’est apaisée. Vinicius Jr s'est excusé auprès du staff du Real Madrid et du vestiaire. Depuis, tout serait rentré dans l’ordre. L’ailier de 25 ans ne devrait pas quitter le club madrilène cet hiver, contrairement à ce qui a pu être annoncé. Et Fabrizio Romano est en mesure de confirmer la tendance.