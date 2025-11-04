Vinicius à Lille, c'est officiel !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En grande difficulté au Real Madrid, Vinicius Junior peut toutefois compter sur le soutien de Carlo Ancelotti. Le sélectionneur du Brésil l'a effectivement convoqué pour les deux prochains matches amicaux de la Seleçao, d'abord contre le Sénégal à l'Emirates Stadium, puis face à la Tunisie à Lille, dans l'enceinte du LOSC, la Decathlon Arena.

Depuis qu'il a perdu le Ballon d'Or face à Rodri en 2024, Vinicius Junior n'est plus que l'ombre de lui-même. Et l'arrivée de Kylian Mbappé au Real Madrid n'a pas arrangé les choses pour le Brésilien. Néanmoins, son statut ne change pas en sélection.

Vinicius sera à Lille avec le Brésil En effet, Carlo Ancelotti l'a convoqué pour affronter le Sénégal et la Tunisie en amical. L'occasion de voir Vinicius Junior sur la pelouse de la Decathlon Arena de Lille le 18 novembre où se déroulera le second match de la Séleçao face aux Aigles de Carthage. En conférence de presse, le sélectionneur du Brésil est d'ailleurs monté au créneau pour l'ailier du Real Madrid.