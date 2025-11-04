Laure Boulleau : La relation surprise... avec Kylian Mbappé !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Au Real Madrid, un couple s'est formé depuis le coup d'envoi de la saison. L'un est à la passe, l'autre à la finition. Ce n'est pas Jude Bellingham et Kylian Mbappé, mais plutôt Arda Güler et le capitaine de l'équipe de France. Le milieu offensif turc est la belle surprise madrilène de ce début de saison, une relation que ne peut que valider Laure Boulleau.

On prend le même et on recommence. C'est simple, Arda Güler ne trouve que Kylian Mbappé au Real Madrid depuis le début de saison. Le milieu offensif turc de 20 ans a délivré 6 passes décisives cette saison en club. Toutes furent destinées au numéro 10 de la Casa Blanca.

Laure Boulleau fan du duo Mbappé - Güler au Real Madrid La dernière en date ne remonte pas à si loin que ça. Samedi dernier, lors de la large victoire du Real Madrid au Santiago Bernabeu pour la réception du Valence CF (4-0), Arda Güler a servi Kylian Mbappé pour son second but, le deuxième du Real Madrid de la rencontre. Sur le plateau du Canal Football Club, Laure Boulleau a reconnu une certaine complicité technique entre l'international français et turc. « Güler et Mbappé, ça fonctionne bien ».