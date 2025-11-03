Laure Boulleau : La nouvelle relation qui la fait vibrer !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Kylian Mbappé affiche un très bel état de forme depuis le début de la saison avec le Real Madrid, matérialisé par un nouveau doublé inscrit samedi en championnat. Laure Boulleau a notamment remarqué sa nouvelle entente parfaitement complémentaire avec le Turc Arda Güler et elle a tenu à le souligner.

Déjà auteur de 18 buts et 2 passes décisives en 14 matchs toutes compétitions confondues depuis le début de la saison avec le Real Madrid, Kylian Mbappé affole les compteurs et affiche un excellent état de forme. De quoi réjouir les observateurs, d'autant que le capitaine de l'équipe de France a réitéré samedi en Liga avec un doublé inscrit face au FC Valence (4-0). Et le cas Mbappé a été décrypté dans le Canal Football Club.

« Que ça continue surtout » Bertrand Latour souhaite à Kylian Mbappé de continuer sur ce rythme tout au long de la saison au Real Madrid : « Le Real Madrid, ça commence à aller mieux et effectivement, ils sont portés par un Mbappé déterminant. Le fait d'avoir été le meilleur joueur du Clasico, c'est ce qui m'intéresse. On sait qu'il marquera des buts toute sa vie, mais il y a des matchs qui comptent plus que d'autres et là il l'a fait, donc c'est très bien. Que ça continue surtout », a-t-il indiqué.