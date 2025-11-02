Real Madrid : A peine arrivé, il annonce son départ dans une nouvelle équipe !

Amadou Diawara

Lors du dernier mercato estival, le Real Madrid a formulé une offre d'environ 50M€ pour convaincre Benfica de vendre Alvaro Carreras. Alors qu'il monte en puissance à la Maison-Blanche ces dernières semaines, le latéral gauche de 22 ans est convaincu que Luis de la Fuente, le sélectionneur de l'Espagne, va bientôt le convoquer.

Real Madrid : Carreras rêve de la sélection espagnole Arrivé au Real Madrid le 14 juillet dernier, Alvaro Carreras a déjà la tête ailleurs. En effet, le crack de 22 ans se voit porter le maillot de l'Espagne dans un avenir proche.