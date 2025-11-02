Mbappé menace Benzema, c’est confirmé !

A même pas 27 ans, Kylian Mbappé a déjà une carrière bien remplie et un palmarès exceptionnel. L'attaquant français affiche un niveau de jeu exceptionnel depuis le début de la saison et il pourrait marquer un peu plus l'histoire du football français au cours des prochains mois s'il continue sur sa lancée. En effet, il se rapproche de Karim Benzema dans le classement des meilleurs buteurs des cinq grands championnats.
Auteur d'un doublé face à Valence samedi, Kylian Mbappé porte désormais son total à 18 buts en 14 matches avec le Real Madrid cette semaine. L'ancien attaquant du PSG en est même désormais à 235 buts inscrits dans les 5 grands championnats, une performance qui lui vaut le droit d'être le 3ème meilleur buteur français de l'histoire dans cet exercice. Karim Benzema pourrait tomber.
Mbappé enchaîne encore, Benzema en danger
D'après le compte X Stats Foot, Kylian Mbappé vient de dépasser Thierry Henry dans ce classement et il pointe désormais à 46 buts de la première place occupée par Karim Benzema. L'ancien joueur de l'OL, parti en Arabie saoudite, ne pourra sans doute pas repousser l'échéance bien longtemps. Mbappé devra d'abord dépasser Bernard Lacombe, 2ème avec 255 buts.
Mbappé en feu, le Real Madrid vole
Impressionnant de maîtrise depuis le début de la saison, Kylian Mbappé est le symbole d'un Real Madrid retrouvé qui, en dehors du derby face à l'Atlético de Madrid, a gagné tous ses matches. Le joueur français poursuit sur sa lancée, lui qui a reçu le Soulier d'Or européen, revenant au meilleur buteur des cinq grands championnats la saison dernière.