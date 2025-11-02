Mbappé menace Benzema, c’est confirmé !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

A même pas 27 ans, Kylian Mbappé a déjà une carrière bien remplie et un palmarès exceptionnel. L'attaquant français affiche un niveau de jeu exceptionnel depuis le début de la saison et il pourrait marquer un peu plus l'histoire du football français au cours des prochains mois s'il continue sur sa lancée. En effet, il se rapproche de Karim Benzema dans le classement des meilleurs buteurs des cinq grands championnats.

Auteur d'un doublé face à Valence samedi, Kylian Mbappé porte désormais son total à 18 buts en 14 matches avec le Real Madrid cette semaine. L'ancien attaquant du PSG en est même désormais à 235 buts inscrits dans les 5 grands championnats, une performance qui lui vaut le droit d'être le 3ème meilleur buteur français de l'histoire dans cet exercice. Karim Benzema pourrait tomber.

Mbappé enchaîne encore, Benzema en danger D'après le compte X Stats Foot, Kylian Mbappé vient de dépasser Thierry Henry dans ce classement et il pointe désormais à 46 buts de la première place occupée par Karim Benzema. L'ancien joueur de l'OL, parti en Arabie saoudite, ne pourra sans doute pas repousser l'échéance bien longtemps. Mbappé devra d'abord dépasser Bernard Lacombe, 2ème avec 255 buts.