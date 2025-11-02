Un «joueur différent» au PSG : L’annonce de Luis Enrique !

Alexis Brunet

Ce samedi soir, le PSG est difficilement venu à bout de l’OGC Nice grâce à un but de Gonçalo Ramos en toute fin de match (1-0). Pour cette rencontre, Luis Enrique avait décidé de ne pas titulariser Ousmane Dembélé, encore fragile. L’ancien Barcelonais est entré à la 72ème minute et le coach parisien a demandé de la patience pour un « joueur différent ».

Très longtemps, le PSG a pensé qu’il n’arriverait pas à percer la muraille niçoise. Samedi soir, les Parisiens ont buté pendant toute la rencontre sur la défense de fer de l’OGC Nice, qui a fini par craquer à la 94ème minute, la faute à Gonçalo Ramos entré en jeu peu après la 70ème minute.

Dembélé n’était pas titulaire Tout comme Gonçalo Ramos, Ousmane Dembélé n’était pas titulaire face à l’OGC Nice. Le Ballon d’or revient de blessure et il est donc encore un peu fragile. Le PSG ne veut pas prendre de risque pour son attaquant, d’autant que dernièrement c’est Désiré Doué qui a rechuté et qui se retrouve donc encore à l’infirmerie.