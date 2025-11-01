Surprise, un joueur du PSG tacle Luis Enrique en direct !

Ce samedi, le PSG est difficilement venu à bout de l’OGC Nice au Parc des princes (1-0). Le club de la capitale peut remercier Gonçalo Ramos qui a libéré le club de la capitale à la dernière minute. Après la rencontre, le buteur portugais a envoyé un tacle discret à son entraîneur Luis Enrique.
Après deux déplacements de suite à Brest et Lorient, le PSG retrouvait le Parc des princes ce samedi. Le club de la capitale recevait l’OGC Nice et les Parisiens ont réussi à s’imposer grâce à un but de Gonçalo Ramos en toute fin de match (1-0).
Ramos envoie un tacle à Luis Enrique
Héros du soir côté PSG, Gonçalo Ramos est revenu sur son match et sur son rôle à Paris après la rencontre. Le Portugais a envoyé un petit tacle à Luis Enrique, qui a l’habitude de le mettre remplaçant au début des matchs. Ses propos sont rapportés par Foot Mercato. « Je n’ai pas attendu le but pour avoir de la confiance. Je marque plus de fois quand je rentre, peut-être parce que je suis plus souvent remplaçant. »
Prochain match face au Bayern Munich
Cette victoire face à l’OGC Nice permet au PSG d’aborder son prochain match dans de bonnes dispositions. Les Parisiens reçoivent le Bayern Munich mardi au Parc des princes pour un immense choc. Les Bavarois sont actuellement l’une des meilleures équipes d’Europe, puisqu’ils ont gagné tous leurs matchs depuis le début de la saison. Reste à voir sir Gonçalo Ramos sera titulaire pour l'occasion...