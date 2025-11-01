Surprise, un joueur du PSG tacle Luis Enrique en direct !

Alexis Brunet

Ce samedi, le PSG est difficilement venu à bout de l’OGC Nice au Parc des princes (1-0). Le club de la capitale peut remercier Gonçalo Ramos qui a libéré le club de la capitale à la dernière minute. Après la rencontre, le buteur portugais a envoyé un tacle discret à son entraîneur Luis Enrique.

Après deux déplacements de suite à Brest et Lorient, le PSG retrouvait le Parc des princes ce samedi. Le club de la capitale recevait l’OGC Nice et les Parisiens ont réussi à s’imposer grâce à un but de Gonçalo Ramos en toute fin de match (1-0).

Ramos envoie un tacle à Luis Enrique Héros du soir côté PSG, Gonçalo Ramos est revenu sur son match et sur son rôle à Paris après la rencontre. Le Portugais a envoyé un petit tacle à Luis Enrique, qui a l’habitude de le mettre remplaçant au début des matchs. Ses propos sont rapportés par Foot Mercato. « Je n’ai pas attendu le but pour avoir de la confiance. Je marque plus de fois quand je rentre, peut-être parce que je suis plus souvent remplaçant. »