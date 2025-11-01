Polémique en direct : «Ça a été horrible», le traumatisme vécu par Daniel Riolo

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

En avril, l’After Foot, l’émission phare de RMC, s’est retrouvée dans la tourmente après l'intervention de la députée Caroline Yadan sur les dérives communautaristes dans le sport, suscitant des critiques et des appels au boycott. Daniel Riolo, membre fondateur du programme, confie avoir été profondément affecté par cette tempête médiatique.

Alors que l’After Foot fête ses vingt ans, l’émission phare de RMC sort d’une saison mouvementée marquée par la polémique suscitée par l’intervention de la députée Renaissance Caroline Yadan en avril dernier pour discuter des dérives communautaristes dans le sport. La quotidienne emblématique de la station s’était alors retrouvée dans la tourmente, de nombreux auditeurs critiquant la séquence et appelant au boycott. Quelques mois plus tard, Daniel Riolo reconnaît avoir été marqué.

« C'est la première fois qu’effectivement, j'ai été touché à ce point » « C'est la première fois qu’effectivement, j'ai été touché à ce point, a reconnu le journaliste de RMC dans un entretien accordé à Colinterview sur YouTube, pour la sortie de son livre Le Football selon moi. Ça ne me dérangeait pas toutes les théories à la con au moment de tout le communautarisme autour de Benzema, qu'on me dise que j'étais facho, alors que je m'entendais très bien avec son agent, en fait je ne parlais que de football quand je parle de lui, en plus c'est une insulte tellement facile à notre époque. Mais là, à ce moment-là, c'est allé beaucoup plus loin parce que se mêlaient la politique, énormément de choses ».