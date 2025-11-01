Daniel Riolo : La grande annonce sur un avenir à la Michel Drucker !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

A 55 ans, Daniel Riolo se rapproche petit à petit de la retraite. Si le journaliste se régale à chacune de ses apparitions dans l’After Foot, il attend avec impatience ce moment où tout va s’arrêter pour lui. D’ailleurs, pas question pour Riolo de faire durer sa carrière et d’imiter notamment Michel Drucker, toujours à l’antenne à 83 ans.

A l’occasion de la sortie de son livre, Le football selon moi, Daniel Riolo fait la tournée des médias pour promouvoir son oeuvre. La figure de l’After Foot s’est notamment retrouvée sur le plateau du Buzz TV. L’occasion pour Riolo d’évoquer son avenir et sa future retraite.

« Je pense à la retraite ? Oui j’y pense » Jusqu’à quand Daniel Riolo va-t-il rester sur RMC ? Interrogé sur son avenir, le principal intéressé a fait savoir : « Je pense à la retraite ? Oui j’y pense, mais ce n’est pas tout de suite. Honnêtement, si je pouvais, je le ferais. Evidemment, j’adore l’After, c’est toute ma vie, mais si demain, j’en avais les moyens, je pense que je m’ennuierai pas à glander à jouer au tennis, à être au café avec des amis, à voyager. Alors que dans notre métier, il y a plutôt des gens qui veulent travailler longtemps, qui aime les responsabilités. Comme Michel Drucker ? Exactement ».