Daniel Riolo menacé, sa réaction complètement folle !

Figure de l’After Foot, Daniel Riolo n’a pas sa langue dans sa poche au moment de dire ce qu’il pense. Multipliant les coups de gueule, le journaliste s’attire toutefois les foudres de plus d’un fan avec ses avis. Mais voilà que ça peut dégénérer à certaines reprises. C’est ainsi que Riolo a révélé avoir déjà été menacé. Des menaces auxquelles il n’hésite pas à répondre.

Quand il s’agit de parler de football, la passion peut parfois prendre le dessus. Et voilà que ça peut même dégénérer. Daniel Riolo est bien placé pour en témoigner. Au micro de l’After Foot, sur RMC, le journaliste a régulièrement des avis tranchés qui ne plaisent pas à tout le monde. C’est ainsi que les réactions peuvent être incroyables avec notamment des menaces.

« Si tu fermes pas ta gueule, si tu continues, on va venir, on va t’attendre » Invité du Buzz TV, Daniel Riolo a ainsi révélé avoir déjà été menacé pour ce qu’il avait pu dire à l’antenne. « J’ai déjà été menacé ? C’est déjà arrivé. Franchement, je trouve ça dingue. Ça me rend fou que le foot puisse engendrer une telle violence sur les réseaux. Juste parce que tu donnes un avis sur l’équipe du gars qui est vexé, il arrive, il te menace « si tu fermes pas ta gueule, si tu continues, on va venir, on va t’attendre » », a-t-il d’abord expliqué.