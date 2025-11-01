Mercato : PSG, Paris FC... Daniel Riolo est prêt à signer !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Figure de l'After Foot, Daniel Riolo est à sa manière l'un des acteurs du football français d'aujourd'hui. Mais voilà que le journaliste ne dirait pas non pour s'investir plus que jamais en Ligue 1. Alors que Riolo avait déjà fait part de son rêve d'être président du PSG, voilà qu'il en a remis une couche tout en ouvrant la porte du Paris FC.

Grand fan du PSG, Daniel Riolo ne dirait pas non pour remplacer Nasser Al-Khelaïfi à la tête du club de la capitale. Se voyant bien président parisien, il avait fait savoir il y a quelques mois de cela : « A part pour le poste de président, je pense que je ne quitte pas L’After. Pour être président ok, je pense que je ferais largement mieux que celui qui est en place. Sinon il n’y a pas de postes qui vont m’intéresser ».

Riolo futur président du PSG ? Voilà que ce rêve est toujours d'actualité pour Daniel Riolo. En effet, sur le plateau de Tout Beau Tout Neuf, il a expliqué : « Est-ce que j’ai encore un rêve professionnel ? Président de club ? Oui, président de club, mais ça ne serait que du PSG. Donc il faudrait que Nasser Al-Khelaïfi s’en aille ».