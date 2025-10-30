Signature de Dembélé : Le PSG dos au mur ?

Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Kylian Mbappé ou encore Neymar ont bénéficié de contrats en or par le passé au PSG. Depuis l’arrivée de Luis Campos au sein de la direction à l’été 2022, le projet est de rééquilibrer la masse salariale du club en offrant notamment des variables liées à la performance dans des contrats moins juteux qu’auparavant. Tout juste sacré Ballon d’or, Ousmane Dembélé commence à discuter de sa situation contractuelle avec le Paris Saint-Germain. Un dossier épineux.

« Et Ousmane Ballon d’or, et Ousmane Ballon d’or ». Le 1er juin dernier lors de la célébration pour la Ligue des champions au Parc des princes , DJ Snake haranguait la foule en lançant la propagande Dembélé pour le Ballon d’or . De par ses prestations collectives et individuelles avec le PSG la saison dernière, Dembélé a bel et bien été sacré Ballon d’or le 22 septembre au Théâtre du Châtelet de Paris.

Depuis, il est question d’un éventuel renouvellement de son contrat au PSG , courant jusqu’au 30 juin 2028. Ayant signé en 2023 en provenance du FC Barcelone , Ousmane Dembélé n’a pas tout juste entamé les discussions avec ses dirigeants en raison de son nouveau statut de Ballon d’or comme Fabrice Hawkins a tenu à le souligner à Aliotalk. « Si Dembélé va prolonger ? Depuis peu, c’est tout frais, les négociations ont commencé, ça y est. Ousmane Dembélé, à la base, n’a rien demandé. Le club vient le voir car comme pour tous les autres joueurs qui entrent dans leur 3ème année de contrat, on lui propose une prolongation ».

«Il est Ballon d’or et n’est pas dans le top 15»

Le journaliste de RMC Sport a d’ailleurs fait savoir que la question financière allait forcément dicter les négociations en question vu qu’Ousmane Dembélé, bien qu’il soit Ballon d’or, ne fait pas partie du gratin mondial pour ce qui est de ses émoluments.

« Mon ressenti, c’est que ça va dépendre des négociations. Mon avis, je pense qu’il va prolonger. Après, aujourd’hui Ousmane Dembélé n’est pas dans le top 15 des salaires mondiaux. Il est Ballon d’or et n’est pas dans le top 15. Tu es l’agent d’Ousmane Dembélé, qu’est-ce que tu demandes ? Il ne va pas demander une revalorisation à la baisse. Et en même temps, il faut comprendre le côté de la direction du Paris Saint-Germain de dire : « on doit garder une certaine cohérence, ne pas retomber dans nos travers d’offrir de trop gros salaires comme les années précédentes et qu’il y ait trop d’écart entre les joueurs » ». Ça ne va pas être évident. Il y a en tout cas la volonté du Paris Saint-Germain de le prolonger ».

Le décor est planté, reste à savoir ce qu’il adviendra du feuilleton Dembélé au PSG. Une chose est sûre, il faudra mettre la main à la poche alors que le club ne semble pas prêt à retomber dans ses travers en proposant un contrat en or…